Щоб не знищив докази: суд ухвалив чергове рішення в справі підозрюваного у корупції Романа Гринкевича

Фігуранти справи могли завдати державі шкоди на понад 934 мільйони гривень

Одного з учасників справи про постачання неякісного одягу для Збройних сил України Романа Гринкевича, сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого раніше затримали на спробі дати хабар, залишили під вартою до 17 квітня. Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд Києва.

Про це повідомляє "Суспільне". Разом з цим, зазначається, що суд зменшив розмір застави до 469 млн гривень з попередніх 500 млн.

"Батько Романа, Ігор Гринкевич прийняв рішення про створення злочинної організації. Роман був співорганізатором. Ігор уклав 23 договори з Міноборони на поставку військового одягу, тилового забезпечення, фуфайок, штанів, сорочок. Роман увійшов до злочинної організації й керував нею. Вони завдали матеріальної шкоди на суму 934 млн грн. Поки не проведено весь комплекс дій. Якщо Гринкевич буде за стінами СІЗО, він буде знищувати докази, знищувати оригінали документів і буде впливати на свідків, водіїв які перевозили товари", — заявив прокурор Олександр Ливчук під час судового засідання, пише видання.

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Адвокати підозрюваного виступали проти продовження запобіжного заходу, який, до речі, мав закінчитися 17 березня. Зокрема, адвокат Андрій Гуджал зауважив, що "з електронним браслетом ще ніхто не втік" і просив для Гринкевича більш мʼякий запобіжний захід.

Сам Роман Гринкевич заявив, що підозра є необґрунтованою, а також зазначив, що не збирається переховуватися від слідства. Крім того, підозрюваний у корупції пожалівся на те, що його "закрили в СІЗО з нереально заставою".

"Прошу застосувати запобіжний захід, не повʼязаний з триманням під вартою", — сказав під час виступу в суді Роман Гринкевич.

Зрештою, суд частково задовольнив клопотання прокурора і залишив Романа Гринкевича під вартою до 17 квітня. При цьому розмір застави зменшили до 469 млн гривень. Адвокати Гринкевича заявили, що подаватимуть апеляцію.

Раніше "Телеграф" докладно писав про справу Гринкевичей. Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич був одним з найбільших постачальників Міністерства оборони.