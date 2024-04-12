Гори сміття та іржаві конструкції на узбережжі: як зараз виглядає окупований курортний Урзуф

"Русский мир" знищує все, до чого може дістатися

Росіяни продовжують знищувати Донецьку область, причому не лише на лінії фронту, а й у населених пунктах, які вже перебувають в окупації. В мережі з’явилися сумні кадри з курортного села Урзуф.

Їх публікує Telegram-канал "Маріуполь зараз". На фото — похмурі краєвиди у колись жвавому курортному місці. В окупації воно занепадає — завалено сміттям, всюди сліди розрухи, на узбережжі — іржаві металеві конструкції.

Нагадаємо, Урзуф – це село Мангушської селищної громади Маріупольського району Донецької області. Селище розташоване на відстані 42 кілометрів та 40 хвилин їзди від Маріуполя. До окупації це був дуже популярний курорт на Азовському узбережжі. Росіяни окупували його на початку повномасштабного вторгнення в Україну, у лютому 2024 року.

Варто зазначити, що інший мегапопулярний до "великої війни" та окупації український курорт на Азовському морі — Кирилівка, влітку 2023 теж виглядав дуже похмуро. Відпочивальників на пляжах, де раніше яблуку не було де впасти, було дуже мало, переважно місцеві жителі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає Маріуполь через два роки після окупації. Місто стоїть у руїнах, хоча пропагандисти постійно "трубять" про відновлення.