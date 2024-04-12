Горы мусора и ржавые конструкции на побережье: как сейчас выглядит оккупированный курортный Урзуф

"Русский мир" уничтожает все, до чего может добраться

Россияне продолжают уничтожать Донецкую область, при чем не только на линии фронта, но и в населенных пунктах, уже находящихся в оккупации. Появились печальные кадры из курортного села Урзуф.

Их публикует Telegram-канал "Мариуполь сейчас". На фото — унылые пейзажи в некогда оживленном курортном месте. В оккупации оно приходит в упадок — завалено мусором, повсюду следы разрухи, на побережье — ржавые металлические конструкции.

Напомним, Урзуф – это село Мангушской поселковой общины Мариупольского района Донецкой области. Поселок расположен на расстоянии 42 километров и 40 минут езды от Мариуполя. До оккупации это был популярный курорт на Азовском побережье. Россияне оккупировали его в начале полномасштабного вторжения в Украину, в феврале 2024 года.

Стоит отметить, что другой мегапопулярный до "большой войны" и оккупации украинский курорт на Азовском море — Кирилловка, летом 2023 года тоже выглядел очень уныло. Отдыхающих на пляжах, где раньше яблоку было негде упасть, было очень мало, в основном местные жители.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит Мариуполь спустя два года после оккупации. Город стоит в руинах, хотя пропагандисты постоянно "трубят" о восстановлении.