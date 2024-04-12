Петиция о запрете мобилизации волонтеров: "за" и "против" спорной инициативы

Мысли разошлись даже внутри волонтерского сообщества

За считанные дни до принятия Верховной Радой нового закона о мобилизации на Сайте президента Украины появилась петиция о запрете мобилизовать на службу волонтеров и руководителей благотворительных организаций. Автор инициативы – общественный деятель Андрей Чудовский обратился к главе государства, чтобы предотвратить сбои в доставках гуманитарной помощи на фронт из-за нехватки волонтеров.

Пока что петиция набрала лишь 787 голосов из необходимых для рассмотрения президентом 25 тысяч, впрочем, разговоры о препятствии волонтерской деятельности в обществе ведутся давно.

"Телеграф" пообщался с волонтерами, военными и политиками, чтобы выяснить, какие шансы на появление и принятие может иметь подобный законопроект.

Каждому – по возможностям?

Автором пока не слишком популярной, но обсуждаемой среди украинцев петиции выступил уроженец Луганщины, основатель волонтерской организации "Доброславие" Андрей Чудовский, уже во время полномасштабной войны выехавший за границу, где находится и сейчас, помогая украинским беженцам с обустройством в Германии.

Волонтер имеет достаточно жесткую позицию насчет "принудительной мобилизации" и закрытых границ, продвигая идею снятия ограничений на выезд из страны и запрета призыва на войну "немотивированных граждан". Впрочем, понимая, что это достаточно непопулярные решения в сегодняшних условиях, Чудовский настаивает хотя бы на освобождении от мобилизации волонтеров.

– Я каждый день встречаю в Германии семьи с мужчинами, заплатившими за выезд 5-10 тыс. долл., потому что не видят себя на фронте. Не лучше ли было бы, чтобы эти мужчины отдавали эти тысячи в бюджет в виде налогов или вкладывали их в развитие волонтерства, оказывающего колоссальную поддержку военным?

Лично я совершенно точно был бы более полезен как волонтер на территории Украины, но я не вернусь, пока будет риск оказаться на войне. Как солдат я ничего этому государству не смогу дать, а как волонтер в течение долгих лет помогаю армии и жителям прифронтовых городов, и готов делать это и дальше, – говорит Чудовский в комментарии "Телеграфу".

На вопрос, что будет с нашим государством, если все "не рожденные для войны" решат уехать за границу, откажутся от добровольной мобилизации или станут волонтерами, активист заявил, что в таком случае власти придется договариваться с врагом и завершать войну "единственно верным – дипломатическим – путем".

Военные в большем дефиците, чем волонтеры

Интересно, что волонтеры, которые не просто остались в Украине, но и третий год работают с военными непосредственно на линии столкновения, выступают против инициативы Чудовского.

По крайней мере, именно такого мнения придерживается Екатерина Зирка, занимающаяся поиском и доставкой на фронт тактической медицины.

– Конечно, волонтерство – это полезная работа, но у нас сейчас достаточно много людей, готовых ее выполнять. В то же время с военными откровенно сложно. Сегодня мы должны правильно расставлять приоритеты и выбирать, что имеет более критическую значимость для защиты государства.

Для меня самой это похоже на вопрос "кого ты больше любишь — маму или папу?", но это наша реальность. По моему – возможно, не слишком популярному – мнению, защита страны требует именно военных. Бойцы, которые два года держат фронт, нуждаются в тех, кто может подменить их хотя бы на время, — говорит волонтер в комментарии "Телеграфу".

Сегментация общества – не лучшая идея

По словам автора петиции, он не верит в то, что она наберет достаточное количество подписей. Более того, Чудовский уверен: даже если это и произойдет, обращение вряд ли будет рассмотрено президентом Украины, как это уже было с петицией об отмене запрета на выезд за границу мужчин без военного опыта.

С тем, что подобные инициативы не будут (и не должны) иметь успеха соглашается и экс-нардеп, общественный деятель Борислав Береза. Политик считает крайне не полезным любое разделение общества на "касты" во время войны.

– Не понимаю, как такое может приходить в голову и зачем продвигать такие идеи. Это ничем не лучше, чем решение о бронировании работников "Единого телемарафона" или компании "Кінокіт". То есть, кто-то у нас лучше, а кто-то хуже?

Я знаю множество историй волонтеров, которые стали военными, и военных, ставших волонтерами после "списания" из армии. Более того, существуют сотни примеров успешного волонтерства в рядах ВСУ. Одно другому совершенно не мешает, если у человека есть желание и мотивация, – говорит политик в комментарии "Телеграфу".

Больше о том, какие категории граждан имеют право на отсрочку и как государство планирует мотивировать украинцев идти на фронт, читайте в детальном разборе нового закона о мобилизации: Как не стать уклоняющимся: инструкция для военнообязанных.