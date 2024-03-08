Понад шість десятків організацій: стало відомо, хто допомагав ухилянтам тікати з України

Одна з організацій пов’язана із сім’єю голови Львівської ОВА

Стали відомі громадські організації та благодійні фонди, які причетні до виїзду ухилянтів з України через систему "Шлях". Загалом у списку понад 60 організацій.

Про це повідомляє антикорупційне видання NGL.media із посиланням на дані, які надала Львівська обласна військова адміністрація (ЛОВА). Завдяки нелегальним схемам цих організацій з України виїхало близько 1,8 тисячі чоловіків.

До списку увійшли ті організації, водії яких порушили термін перебування за кордоном. Дані, надані ЛОВА, можуть бути неповними, оскільки ґрунтуються лише на листах Держприкордонслужби України про порушення. Відповідно, якщо прикордонники не надсилали до організації чи фонду листа про те, що водій у зазначений термін не повернувся до країни, то й у списку її їх не буде.

Всього відомо про 62 організації, які через систему "Шлях" допомогли втекти 1786 року українцям призовного віку. Лідером за кількістю чоловіків, які порушили терміни перебування за кордоном, є миколаївський міський осередок товариства "Просвіта" — 137 чоловіків. Його очолює родичка голови ЛОВА Максима Козицького Наталія Муха.

Список організацій, які допомогли українським чоловікам втекти з України через систему "Шях".

Миколаївське міське об’єднання товариства "Просвіта" – 137

БО "БФ "Легіон Січових Стрільців" – 121

ГО "Комісія із боротьби з корупцією м. Самбір" – 103

БО "БФ "Промінь нашої надії" – 91

БО "БФ "Відродження нашої України" – 84

БО "БФ "Наші добрі справи" – 63

БО "БФ "Байрактар" – 60

БО "БФ "Здійснити мрію" – 58

БО "БФ "Сприяння та допомоги" – 55

БО "БФ "Світ любові" – 52

ГО "Наш світогляд" – 49

ГС "Українська гільдія активістів" – 48

БО БФ "Рідна ненька" – 45

ГО "Громадська екологічна ініціатива" – 44

БФ "Чистий Київ" – 44

ГО "Небайдужі громадяни" – 40

БФ "Український джавелін" – 40

ГО "Ідея єдності" – 39

БФ "Збройні волонтери України" – 39

ЛОБФ "Темп" – 37

ЛОБФ "Св. Анни і Св. Петра" – 35

БО БФ "Код-Паляниця" – 30

БФ "Козацький гарт" – 29

ГС "Українська народна сила" – 28

БО БФ "Промінь допомоги" – 28

ГО "Громадська турбота" – 27

Західно-українська автотранспортна асоціація – 27

ГО "Корпус сприяння армії" – 26

БО "БФ "Ремігранти" – 24

ГО "Наше ідеальне місто" – 23

УСФ "Львівські леви" – 23

БО "БФ "Наша мрія" – 18

МБФ "Загін небайдужих" – 17

БФ "Гуманітарний конвой нації" – 16

ГО "Ініціатива та порядок" – 15

БФ "Мрія малечі" – 15

Асоціація громадських об’єднань з реалізації гуманітарних програм та програм соціального захисту населення – 15

БО "БФ "Підтримай Азов" – 14

БО "Фонд "Український легіонер" – 13

БФ "Мир. Країна. Свобода" – 12

БФ "Національний шлях" – 12

ГО "Ініціатива Е+" – 11

ГО "Освітньо-європейський центр Феодосії Колесник" – 10

БО "БФ Хоуп.юа" – 10

ГО "Хто як не ми?!" – 9

МБФ "Оберіг надії" – 7

Рада оборони Стрийської громади Стрийського району – 6

БФ "Пліч-о-пліч" – 6

БО БФ "Соціальні стратегії" – 6

ГО "Руки надії" – 5

ГО "Асоціація сприяння будівельно-інвестиційної діяльності" – 3

ГО "Всеукраїнський альянс громадян соціально-патріотичних проектів та національного розвитку "Пліч о пліч" – 3

Центр НПВ імені Кирила Осьмака Самбірського району Львівської області – 2

БО "МБФ "Чисте небо" – 2

БО "Фонд невідкладної допомоги ЗСУ "Чисте небо" – 2

БО "Фонд допомоги вимушено переселеним людям" – 2

Військова частина А1145 – 1

Асоціація "Євротерм Україна" – 1

БО "БФ "Гілка оливи" – 1

ГО "Спілка підприємців Самбора" – 1

БФ "Саппортерс оф Юкрейн" – 1

БФ "Екватор" – 1

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ухилиста хочуть обмежити права в Україні. У Верховній Раді дійшли згоди у цьому питанні.