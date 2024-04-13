Украинцам за границей будут выдавать повестки? Нардеп объяснил громкую норму в новом законе о мобилизации

Будут ли украинцам раздавать повестки за границей

В Украине принят новый закон о мобилизации из-за чего у многих возникли вопросы о том, что после него изменится. В частности непонятным стало положение о том, смогут ли мужчины за границей получить консульские услуги без военно-учетных документов и будут ли им там выдавать повестки.

Ответ в интервью Obozrevatel дал член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. По его словам, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить консульские услуги лишь в случае предоставления военно-учетных документов, однако повесток там выдавать не будут.

"Здесь нужно успокоить всех граждан Украины, временно пребывающих или проживающих в других странах. Никаких обязанностей, которые наступали бы для этих граждан после актуализации или получения военно-учетных документов по возвращению в Украину, этим законом не установлены, и механизмы такие в принципе очень сложно представить", — отметил он.

По его словам, Украине важно, чтобы эти граждане обновили свои данные, поскольку ТЦК продолжает посылать им сообщения на старые адреса и тем самым тратит свои ресурсы.

"Государство тратит время, материальные и человеческие ресурсы, чтобы проинформировать человека, который в принципе не может быть проинформирован, поскольку его нет в этом городе", — сказал он.

Вениславский добавил, что человек может обновить свои данные и получить военно-учетный документ за границей дистанционно или через консульство. Поэтому в случае необходимости получения консульских услуг, совсем без выбора его не оставят.

Как сообщалось ране, в новом законе о мобилизации, который 11 апреля приняла Верховная Рада, есть пункт относительно электронного кабинета военнообязанных. В Минобороны объяснили, как он будет работать, отметив, что регистрация не будет обязательной.