Реєструватися обовʼязково? У Міноборони розповіли, як працюватиме е-кабінет

У Міноборони наголосили, що сервіс створено для зручності

У новому законі про мобілізацію, який 11 квітня ухвалила Верховна Рада, є пункт щодо електронного кабінету (е-кабінету) військовозобов'язаних. У Міноборони пояснили, як він працюватиме, зазначивши, що реєстрація не буде обов'язковою.

Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода". За його словами, військовозобов'язаних не каратимуть, якщо вони не зареєструються в е-кабінеті.

Речник зауважив, що електронний кабінет військовозобов'язаних створять автоматично, і реєструватися в ньому можна буде за бажанням.

"Електронний кабінет буде створено автоматично, але реєструватися там людина зможе за бажанням. Це не буде якоюсь примусовою мірою, що якимось чином карається. Наразі принаймні так", – сказав Лазуткін.

Представник Міноборони наголосив, що сервіс створено для зручності, адже "не треба буде приходити до територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП), стояти у черзі".

"Ще раз наголошую: це просто зручний сервіс для людей, які користуються інтернетом і мають смартфон", – сказав він.

Нагадаємо, у Міноборони повідомляли про те, чи будуть в електронному кабінеті "вручати" повістки. За словами заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко, такої функції не передбачено.

Раніше "Телеграф" писав, про головне з тексту документа нового закону про мобілізацію.