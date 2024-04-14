Григорій Козловський і Emily Resort зібрали 1,5 млн гривень для 45 окремої артилерійської бригади

Emily Resort і її засновник Григорій Козловський передали на потреби ЗСУ півторамільйонний донат

Григорій Козловський та комплекс Emily Resort зробили черговий великий донат для ЗСУ – 1 500 000 грн. Це є черговим чудовим підтвердженням активної підтримки наших військових з боку українців.

За ці гроші військовим із 45 окремої артилерійської бригади, яким львівський бізнесмен та меценат спільно зі своєю "жовто-чорною" командою регулярно підтримує з перших днів війни, куплять необхідне обладнання та техніку. Сам Григорій Козловський зазначив: "Поки наші хлопці тримають оборону нафронті, ми в тилу маємо продовжувати жити та працювати. Адже лише економіка, яка працює дає можливість захищати державу нашим Героям. То ж — працюємо і ДОНАТИМО, заради ПЕРЕМОГИ!"

"У квітні передано кошти на засоби РЕБ проти FPV дронів та проти БПЛА "Ланцет", на ремонт техніки для 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ та на ремонт двох авто розвідувального підрозділу. Ми дякуємо кожному, хто зараз захищає нас від ворога. Лише завдяки Вам ми можемо жити та працювати на рідній землі. І, звісно ж, донатити та підтримувати ЗСУ! ПЕРЕМОГА БУДЕ!" — наголосили в Emily Resort.

Григорій Козловський та створений ним Фонд допомоги Україні "Рух у Майбутнє" з першого дня повномасштабної війни допомагають ЗСУ, переселенцям та дітям. Загалом на потреби військових у різні військові частини, на передову "Рух у Майбутнє" перерахував уже понад 100 млн. грн. Так, наприклад, напередодні Нового року Григорій Козловський та Emily Resort перерахували українським військовим 4 мільйони гривень.

А на початку лютого засновник ФК "Рух"Григорій Петрович Козловськийіспортивно-оздоровчий комплекс Emily Resort передали 2 мільйони гривень на протезування військових і цивільних, які постраждали від війни. Необхідну допомогу українці зможуть отримати в Superhumans Center.

"З початку війни я як громадянин та бізнесмен не міг стояти осторонь потребукраїнської армії та вимушених переселенців. Разом з ФК "Рух" та Emily Resortми постійно передаємо необхідне обладнання, транспорт і дрони нашимвійськовим. Переконаний, що кожен може і мусить докласти максимум зусиль,щоб наблизити перемогу", - розюмував Григорій Козловський.