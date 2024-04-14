Григорий Козловский и Emily Resort собрали 1,5 млн гривен для 45 отдельной артиллерийской бригады

Emily Resort и ее основатель Григорий Козловский передали на нужды ВСУ полуторамиллионный донат

Григорий Козловский и комплекс Emily Resort сделали очередной большой донат для ВСУ — 1 500 000 грн. Это является очередным прекрасным подтверждением активной поддержки наших военных со стороны украинцев.

За эти деньги военным из 45 отдельной артиллерийской бригады, которым львовский бизнесмен и меценат совместно со своей "желто-черной" командой регулярно поддерживает с первых дней войны, купят необходимое оборудование и технику. Сам Григорий Козловский отметил: "Пока наши ребята держат оборону на фронте,мы в тылу должны продолжать жить и работать. Ведь только экономика,которая работает дает возможность защищать государство нашим Героям. Такчто — работаем и донатим, ради ПОБЕДЫ!"

"В апреле переданы деньги на средства РЭБ против FPV дронов и против БПЛА"Ланцет", на ремонт техники для 45 отдельной артиллерийской бригады ВСУ ина ремонт двух авто разведывательного подразделения. Мы благодаримкаждого, кто сейчас защищает нас от врага. Только благодаря Вам мы можемжить и работать на родной земле. И, конечно же, донатить и поддерживать ВСУ!ПОБЕДА БУДЕТ!" — отметили в Emily Resort.

Григорий Козловский и созданный им Фонд помощи Украине "Рух у Майбутнє" с первого дня полномасштабной войны помогают ВСУ, переселенцам и детям. Всего на нужды военных в различные воинские части, на передовую "Рух у Майбутнє" перечислил уже более 100 млн. грн. Так, например, накануне Нового года Григорий Козловский и Emily Resort перечислили украинским военным 4 миллиона гривен.

А в начале февраля основатель ФК "Рух"Григорий Петрович Козловскийиспортивно-оздоровительный комплекс Emily Resort передали 2 миллиона гривенна протезирование военных и гражданских, пострадавших от войны.Необходимую помощь украинцы смогут получить в Superhumans Center.

"С начала войны я как гражданин и бизнесмен не мог стоять в стороне отпотребностей украинской армии и вынужденных переселенцев. Вместе с ФК"Рух" и Emily Resort мы постоянно передаем необходимое оборудование,транспорт и дроны нашим военным. Убежден, что каждый может и долженприложить максимум усилий, чтобы приблизить победу", - отметил ГригорийКозловский.