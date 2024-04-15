"Це ж була пам'ять про воїнів": при в'їзді в Донецьку область оновили стелу і зафарбували всі написи військових

На в'їзді у Донецьку область люди знову оновили стелу, замалювавши всі написи військових. Українців це обурило і викликало негативні емоції.

Про це повідомляє tp.pokrovsk в Інстаграмі. Також з'явилось фото і відео оновленої стели.

У дописі також вказали ймовірні імена тих, хто це зробив. Йдеться про Вікторію Чорногор, Олега Боровика, Анатолія Шахова та Констянтина Деревінського.

На відео, яке опублікували в дописі помітно, що люди зняли наліпки, стерли написи та зафарбували фарбами. Варто зазначити, що ці написи лишали військові, які героїчно боронять Донеччину від російського окупанта і дають гідну відсіч ворогу.

Шпателем знімають написи. Фото - скріншот з відео

Замалювали фарбою всі написи. Фото - скріншот з відео

Звичайні українці, блогери та журналісти відреагували на це. Вони невдоволені тим, що зробили ймовірні волонтери. Серед коментаторів був Ігор Лаченков (він має телеграм-канал "Лачен пише"), інтерв'юерка Раміна Есхакзай та модель з тимчасово окупованого Донецька Марія Гребенюк.

Додамо, що наприкінці березня військові вже оновлювали цю стелу. Про це Генеральний штаб Збройних сил України писав у Фейсбуці.

Більшість військових, волонтерів, медиків, капеланів, які їдуть в район бойових дій або виїжджають звідти після виконання завдань, охоче там фотографувались. Тому бійці одного з підрозділів відновили фундамент біля стели, очистили місце від сміття, приварили й пофарбували металеві жердини для прапорів.

"Стела при вʼїзді до Донеччини залишається тим знаковим місцем, яка символізує непоборність духу українських оборонців на сході країни", — наголосили у Генштабі.

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