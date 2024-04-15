"Это была память о защитниках": при въезде в Донецкую область обновили стелу и закрасили все надписи военных

На въезде в Донецкую область люди снова обновили стелу, зарисовав все надписи военных. Украинцев это возмутило и вызвало отрицательные эмоции.

Об этом сообщает tp.pokrovsk в Инстаграмме. Также появились фото и видео обновленной стелы.

В сообщении также указали вероятные имена тех, кто это сделал. Речь идет о Виктории Черногор, Олеге Боровике, Анатолии Шахове и Константине Деревинском.

На видео, которое опубликовали в сообщении, заметно, что люди сняли наклейки, стерли надписи и закрасили красками. Следует отметить, что эти надписи оставляли военные, которые героически защищают Донбасс от российских оккупантов и дают достойный отпор врагу.

Шпателем снимают надписи. Фото — скриншот с видео

Зарисовали краской все надписи. Фото — скриншот с видео

Обычные украинцы, блоггеры и журналисты отреагировали на это. Они недовольны тем, что сделали люди. Среди комментаторов был Игорь Лаченков (имеет телеграмм-канал "Лачен пишет"), интервьюер Рамина Эсхакзай и модель из временно оккупированного Донецка Мария Гребенюк.

Добавим, что в конце марта военные обновляли эту стелу. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины писал в Фейсбуке.

Большинство военных, волонтеров, медиков, капелланов, которые едут в район боевых действий или уезжают оттуда после выполнения заданий, охотно там фотографировались. Поэтому бойцы одного из подразделений восстановили фундамент у стелы, очистили место от мусора, приварили и покрасили металлические шесты для флагов.

"Стелла при въезде в Донетчину остается тем знаковым местом, которое символизирует непреодолимость духа украинских защитников на востоке страны", — отметили в Генштабе.

Ранее Телеграф писал, что в одной из областей Украины снесли последний памятник СССР. Деньги налогоплательщиков на демонтаж памятника израсходованы не были.