Більше без "живої черги": змінилися умови оформлення паспорта за кордоном, що відомо

Українці від нововведення не в захваті

Закордонні підрозділи "Паспортний сервіс" прибрали живу чергу з 15 квітня. Відтепер оформити паспорт за кордоном можна лише за попереднім електронним записом. При цьому, отримання/видача документів здійснюється в порядку живої черги.

Про це йдеться на офіційній сторінці сервісу у Facebook. Зазначається, що через перехід на електронну систему обслуговування, буде додатково збільшено кількість талонів попереднього запису та посилено засоби верифікації користувачів.

"З 15.04.2024 закордонні підрозділи ДП Документ у Німеччині (Мюнхен, Берлін, Кельн), Польщі (Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ), Іспанії (Мадрид, Валенсія), Чехії (Прага), Словаччині (Братислава), Італії (Мілан) та Туреччині (Стамбул) запроваджують прийом громадян на оформлення документів за попереднім записом до електронної черги. Отримання послуг у порядку "живої черги" не буде можливим", — йдеться в повідомленні.

Запис до електронної черги є безплатним та здійснюється на офіційному вебсайті ДП "Документ". Перейти можна за посиланням.

Зауважте, що на запис online згідно з пропускною здатністю центра відведена своя кількість талонів. Нові талони з’являються на сторінці в довільний час. Для підтвердження реєстрації використовується код з SMS або повідомлення у Telegram. Просять подбати про те, щоб мобільний телефон був поруч.

Зауважимо, що нововведення обурило українців. В коментарях бачимо повідомлення про те, що сайт працює погано, часто підвисає і стати в електронну чергу "нереально".

При цьому в повідомленні сервісу зазначено, що "закордонні підрозділи працюють над пріоритетними напрямками задля своєчасного та прозорого отримання послуг і надання якісного сервісу громадянам України".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, зможуть отримати консульські послуги лише у разі надання військово-облікових документів.