Больше без "живой очереди": изменились условия оформления паспорта за границей, что известно

Украинцы от нововведения не в восторге

Зарубежные подразделения "Паспортный сервис" убрали живую очередь с 15 апреля. Теперь оформить паспорт за границей можно только по предварительной электронной записи. При этом получение/выдача документов производится в порядке живой очереди.

Об этом говорится на официальной странице сервиса в Facebook. Отмечается, что из-за перехода на электронную систему обслуживания, дополнительно будет увеличено количество талонов предварительной записи и усилены средства верификации пользователей.

"С 15.04.2024 зарубежные подразделения ГП Документ в Германии (Мюнхен, Берлин, Кельн), Польше (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск), Испании (Мадрид, Валенсия), Чехии (Прага), Словакии (Братислава), Италии (Милан) и Турции (Стамбул) вводят прием граждан на оформление документов по предварительной записи в электронную очередь. Получение услуг в порядке "живой очереди" будет невозможным", — говорится в сообщении.

Запись в электронную очередь является бесплатной и осуществляется на официальном вебсайте ГП "Документ". Перейти можно по ссылке.

Обратите внимание, что на запись online согласно пропускной способности центра отведено свое количество талонов. Новые талоны появляются на странице в любое время. Для подтверждения регистрации используется код SMS или сообщение в Telegram. Просят позаботиться о том, чтобы мобильный телефон был рядом.

Отметим, что нововведение возмутило украинцев. В комментариях мы видим сообщения о том, что сайт работает плохо, часто подвисает и стать в электронную очередь "нереально".

При этом в сообщении сервиса отмечено, что "зарубежные подразделения работают над приоритетными направлениями для своевременного и прозрачного получения услуг и предоставления качественного сервиса гражданам Украины".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут получить консульские услуги только в случае предоставления военно-учетных документов.