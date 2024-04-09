У Раді готують важливе нововведення для українських чоловіків за кордоном, пов'язане з ТЦК: подробиці

Остаточне рішення ще має ухвалити парламент

Військовозобов'язані чоловіки, які перебувають за кордоном, зможуть дистанційно оновити дані військово-облікових документів. Така норма передбачена у новому законопроєкті про мобілізацію, який підготували до розгляду в другому читанні.

Про це повідомив народний депутат та член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, пише РБК-Україна. Він уточнив, що в разі ухвалення відповідної норми, оновити свої персональні дані чоловіки зможуть без повернення в Україну.

Веніславський зазначив, українці, які перебувають за кордоном, зможуть оновити дані наступними способами:

через електронну адресу;

через телефонний дзвінок;

через електронний кабінет.

"Ми передбачили багато опцій. Повертатися в Україну для оновлення своїх персональних даних не потрібно", — наголосив народний депутат.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. В рамках підготовки до другого читання до документа було подано 4195 правок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з законопроєкту про мобілізацію виключили норми щодо демобілізації. Це питання мають намір включити до окремого законопроєкту та розглянути індивідуально. За даними ЗМІ, виключення ініціював головком ЗСУ Олександр Сирський.

Також ми писали про основні положення документа. У разі ухвалення закон набуде чинності через місяць після голосування.