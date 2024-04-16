Уже передали Зеленському: у Раді розповіли, що далі з законопроєктом про мобілізацію

У депутатів була можливість надіслати "блокуючу" постанову

Законопроєкт про мобілізацію, який Верховна Рада України ухвалила у четвер, 11 квітня, було підписано спікером Русланом Стефанчуком та відправлено президенту Володимиру Зеленському. Ця процедура відбулась, як і передбачено законом, адже протягом двох днів депутати могли надіслати "блокуючу" постанову.

Проте цього, попри значну критику закону, ніхто не зробив. Таке пояснення дав нардеп Ярослав Железняк.

Він детально описав процес, як закон з Верховної Ради потрапляє до президента та що може завадити цьому.

"Так, давайте я проясню один момент:

законопроект 10449 про мобілізацію був проголосований у минулий четвер;

протягом двох робочих днів кожен депутат міг внести "блокуючу" постанову. Тобто заблокувати підписання Спікером закону до наступного пленарного засідання десь біля 24 квітня;

з врахуванням вихідних, то дедлайн був 23:59 цього понеділка;

з 401-го депутата, попри критику закону, жоден не подав таку постанову", — зауважив нардеп.

Він додав, що, відповідно до цього, уже в вівторок, 16 квітня, з 00:01 спікер мав повне право підписувати закон і відправляти до президента. Тож закон набере чинності через півтора місяця.

"Далі 15 днів і + місяць на вступ в силу. Тому десь у кінці травня вже вступить в силу", — написав Железняк.

Раніше "Телеграф" писав, що у новому законопроєкті немає положень, які передбачали б вручення електронних повісток чоловікам. Виклики до ТЦК можна отримати особисто або поштою.