Електронних повісток в Україні не буде? Які два способи вручення прописані у новому законі

Є лише два варіанти, як може надійти виклик до ТЦК

У новому законопроєкті немає положень, які передбачали б вручення електронних повісток чоловікам. Виклики до ТЦК можна отримати особисто або поштою.

Про це розповіла членкиня комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в інтервʼю Radio NV. Вона також зазначила, що військовозобовʼязані чоловіки можуть оновити свої військово-облікові дані без візиту до ТЦК та СП.

За словами посадовиці, для оновлення військово-облікових даних є три способи.

"Можна оновити свої військово-облікові дані через ЦНАП, де також вам не будуть вручати повістку", — сказала Ірина Фріз.

Також, як вона зауважила, можна оновити дані через електронний кабінет військовозобовʼязаного, коли він запрацює, та безпосередньо через звернення до ТЦК та СП.

Фріз наголосила, що чоловікам не вручатимуть повістки через електронний кабінет.

"Хочу наголосити, питання електронних повісток в законі знято, їх немає, відповідно, ніхто не буде на цей електронний кабінет надсилати електронні повістки", — додала вона.

Членкиня комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки наголосила, що питання повісток врегульоване в інших нормах закону та передбачає фізичне вручення чи надсилання поштою.

Раніше "Телеграф" писав, що електронний кабінет військовозобовʼязаного — це буде окремий сайт, на якому дані осіб будуть оцифровані. І для кожного військовозобовʼязаного буде створено окремий кабінет. Система має запрацювати вже влітку.