Уже передали Зеленскому: в Раде рассказали, что дальше с законом о мобилизации

У депутатов была возможность прислать "блокирующее" постановление

Закон о мобилизации, который Верховная Рада Украины приняла в четверг, 11 апреля, был подписан спикером Русланом Стефанчуком и отправлен президенту Владимиру Зеленскому. Эта процедура состоялась, как и предусмотрено законом, ведь в течение двух дней депутаты могли направить "блокирующее" постановление.

Однако этого, несмотря на значительную критику закона, никто не сделал. Такое объяснение дал нардеп Ярослав Железняк.

Он подробно описал процесс, как закон из Верховной Рады попадает к президенту и что может помешать этому.

"Да, давайте я проясню один момент:

законопроект 10449 о мобилизации был проголосован в минувший четверг;

в течение двух рабочих дней каждый депутат мог внести "блокирующее" постановление. То есть заблокировать подписание Спикером закона к следующему пленарному заседанию где-то около 24 апреля;

с учетом выходных, то дедлайн был 23:59 в этот понедельник;

из 401 депутата, несмотря на критику закона, ни один не подал такое постановление", — отметил нардеп.

Он добавил, что, согласно этому, уже во вторник, 16 апреля, с 00:01 у спикера было полное право подписывать закон и отправлять к президенту. Поэтому закон вступит в силу через полтора месяца.

"Далее 15 дней и + месяц на вступление в силу. Поэтому где-то в конце мая уже вступит в силу", — написал Железняк.

Ранее "Телеграф" писал, что в новом закон нет положений, предусматривающих вручение электронных повесток мужчинам. Вызовы в ТЦК можно получить лично или по почте.