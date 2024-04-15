Як на практиці може працювати новий закон про мобілізацію: пояснення юриста

Військкомати надто завантажені

Оновлення даних військовозобов’язаних, яке передбачено новим законом про мобілізацію, ймовірно, не буде глобальним. Військові зараз надто зайняті.

Таку думку висловив юрист Микола Максимов у коментарі "Фокусу". Він нагадав, що згідно з новим документом, як тільки ухвалений законопроект юридично набирає чинності, починається відлік 60 днів. За цей строк абсолютно всі чоловіки, визнані військовозобов’язаними, зобов’язані прийти до ТЦК та СП, щоб оновити та уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

Проте, вважає юрист, цілком можливо, що глобально оновлювати дані всіх і кожного не будуть – військкомати надто завантажені. Швидше за все, у ТЦК просто зіставлять ту інформацію, яка у них є, з інформацією з державних реєстрів. І, якщо виявиться, що у військкоматі інформації про цю людину немає, її змусять оновити дані. Тобто військкомати звертатимуться до поліції з проханням оголосити порушників у розшук. Якщо ж поліція не зможе знайти і доставити до ТЦК того, хто ухиляється, то йому військкомат надішле вимогу письмово.

"Цей лист необов’язково вручати людині особисто. Якщо це неможливо, військкомати все одно можуть звернутися до суду, щоб обмежити порушників у праві на керування транспортним засобом та оштрафувати", — пояснив адвокат.

При цьому з приводу розшуку ухилянтів, додає Максимов, то цей механізм працює і зараз. Але його застосовують у виняткових випадках, оскільки процес тривалий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що юристи оцінили закон про мобілізацію, яка стосується заборони на керування автомобілем за неявку в ТЦК.