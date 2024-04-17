"Хотілося б якнайшвидше, але…": дипломат розповів, коли Україна зможе виконати вимоги для членства в ЄС

Треба виконувати реформи не для "галочки"

Україна вже практично розпочала процес підготовки переговорів щодо членства у Європейському Союзі. Проте прогнозувати строки, скільки часу знадобиться, щоб виконати всі вимоги, складно.

Ба більше, потрібно запроваджувати реформи не для "галочки", а проводити якісну роботу. Про це "Телеграфу" в ексклюзивному інтерв’ю розповів постійний представник України при Євросоюзі Всеволод Ченцов.

На питання, наскільки реалістичні прогнози щодо того, що Україна зможе виконати всі вимоги на своєму шляху до членства до ЄС за два роки, дипломат зауважив: "Коли ми говоримо про переговори про членство України, у нас є політичне рішення у грудні 2023 року про готовність Європейського Союзу почати цей процес. По суті, вже зараз триває практична підготовка — ми почали перший ознайомчий етап скринінгу, тобто знайомимося з практичними елементами, як все буде відбуватися по кожній із 33 глав (йдеться про acquis communautaire — сукупність загальних прав і зобов'язань, обов'язкових до виконання у всіх країнах-членах ЄС. — Ред.)".

За словами Ченцов, наступним ключовим етапом вже є початок самих переговорів. Він називається міжурядова конференція, яку проводить чинне головування, і далі відкривається один кластер за іншим. Тобто, каже дипломат, згадані глави об'єднані в кластери, і перший – т.зв. "Основи": питання судочинства, бізнес-клімату і таке інше.

"Досить складно називати якісь конкретні строки, тим паче до початку самих переговорів. Я думаю, що про строки можна буде казати вже в процесі, коли ми відчуємо більш чітко, який шлях маємо подолати, і виходячи з динаміки, можна буде щось прогнозувати.

Але дуже важливо забезпечити якість переговорного процесу, бо здійснювані реформи мають бути незворотними. Тобто ми ці реформи маємо зробити не для "галочки". Ми повинні їх зробити, щоб забезпечити інституційну стабільність, нормальні умови для роботи і нашого бізнесу, і ЄСівських та інших компаній усередині України. Щоб у нас умови життя, умови праці, умови для бізнесу були такі самі, як у Європейському Союзі. Так, хотілося б, щоб це було якнайшвидше, але це має бути якісно", — наголосив Ченцов.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Про конфіскацію російських активів та неготовність Європи до затяжної війни — інтервʼю з послом України в ЄС

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