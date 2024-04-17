"Хотелось бы как можно быстрее, но…": дипломат рассказал, когда Украина сможет выполнить требования для членства в ЕС

Надо делать реформы не для "галочки"

Украина уже практически начала процесс подготовки переговоров по членству в Европейском Союзе. Однако прогнозировать сроки, сколько времени понадобится, чтобы выполнить все требования, сложно.

Более того, нужно вводить реформы не для "галочки", а проводить качественную работу. Об этом "Телеграфу" в эксклюзивном интервью рассказал постоянный представитель Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов.

На вопрос, насколько реалистичны прогнозы по поводу того, что Украина сможет выполнить все требования на своем пути к членству в ЕС за два года, дипломат отметил: "Когда мы говорим о переговорах о членстве Украины, у нас есть политическое решение в декабре 2023 года о готовности Европейского Союза начать этот процесс. По сути, уже сейчас идет практическая подготовка — мы начали первый ознакомительный этап скрининга, то есть знакомимся с практическими элементами, как все будет происходить по каждой из 33 глав (речь идет об acquis communautaire — совокупность общих прав и обязательств)., обязательных для выполнения во всех странах-членах ЕС. — Ред.)".

По словам Ченцов, следующим ключевым этапом уже начало самых переговоров. Он называется межправительственная конференция, проводимая действующим председательством, и далее открывается один кластер за другим. То есть, говорит дипломат, упомянутые главы объединены в кластеры, и первый – т.н. "Основы": вопросы судопроизводства, бизнес-климата и так далее.

"Довольно сложно называть какие-то конкретные сроки, тем более до начала самих переговоров. Я думаю, что о сроках можно будет говорить уже в процессе, когда мы почувствуем более четко, какой путь преодолеть, и исходя из динамики, можно будет что-то прогнозировать.

Но очень важно обеспечить качество переговорного процесса, поскольку проводимые реформы должны быть необратимы. То есть, мы эти реформы должны сделать не для "галочки". Мы должны их сделать, чтобы обеспечить институциональную стабильность, нормальные условия для работы и нашего бизнеса, и ЕСовских и других компаний внутри Украины. Чтобы у нас условия жизни, условия труда, условия для бизнеса были такие же, как в Европейском Союзе. Да, хотелось бы, чтобы это было как можно быстрее, но это должно быть качественно", — подчеркнул Ченцов.

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