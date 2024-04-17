Забронировать работника станет сложнее: что заметила адвокат в законе о мобилизации

При бронировании работника нужно быть внимательными – ошибка может привести к непостановке на спецучет

В Украине вскоре вступит в силу новый закон о мобилизации. 17 апреля он был опубликован в парламентской газете Голос Украины и начнет действовать через месяц после публикации. Адвокаты уже указывают на неочевидные изменения, которые были введены в обновленном законе.

Так, адвокат Дарья Тарасенко отмечает, что кроме факта бронирования сотрудника для отсрочки также понадобится пребывание на спецучете. Юрист отмечает, что ТЦК и СП имеют право отказать в постановке на спецучет при бронировании. До вступления в силу нового закона непостановка не лишала права на отсрочку.

Пока нужно не только иметь бронирование, но и работодателю направить документы в ТЦК и СП, а там должны поставить военнообязанного на спецучет. Отметим, что основаниями для отказа зачисления на спецучет может быть указание в решении Минэкономики о бронировании военнообязанной неправильной информации:

фамилии, имя и отчество

года рождения,

военно-учетной специальности,

неправильные данные об организации, среди которых название, местонахождение, код согласно ЕГРПОУ.

Ранее Телеграф рассказывал, что данные обновлять нужно будет после вступления закона в действие. Это можно будет сделать в электронном кабинете, ТЦК и СП и ЦПАУ – они должны справиться с наплывом военнообязанных.