Ухилянтів не стосується? Як і в кого можуть забирати авто на потреби ЗСУ

У законі чітко прописано, у кого не будуть забирати авто на потреби армії

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 16 квітня, підписав закон про мобілізацію. Сьогодні його опублікували. Закон набуде чинності 17 травня, уже через 30 днів.

У законі прописані норми вилучення транспортних засобів у громадян, підприємств та організацій. Як розповів виданню Obozrevatel народний депутат і член Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський, забиратимуть лише ті авто, які підходять для оборони держави.

Який транспорт вилучатимуть

Веніславський вважає, що 90% громадян немає через що хвилюватись. Під загрозою можуть бути лише ті, хто має понад 1 транспортний засіб. Це позашляховики, буси, вантажівки, пікапи, — усі машини, які знадобляться в умовах війни та бездоріжжя. Легкові авто не потрібні військовим, вважає нардеп.

Алгоритм вилучення

Спочатку ТЦК та СП разом з Міноборони сформують список ТЗ, які знадобляться на фронті. Цей документ передається місцевим військовим адміністраціям, які уже складатимуть мобілізаційне замовлення. У переліку буде певний тип та кількість авто.

Перед тим, як авто мобілізують, воно повинно пройти експертну оцінку. Власник машини має підписати спеціальну розписку. Вилучатимуть автотранспорт працівники військкоматів. Якщо мобілізовуватимуть авто юридичної особи, її можуть також змусити доставити мобілізаційний транспортний засіб до певної військової частини.

У разі втрати на війні транспортного засобу держава повинна компенсувати власнику його вартість. Проте як це буде відбуватись, поки не відомо.

Цікавий момент: в ухилянтів вилучати транспортний засіб не будуть. У новому законі як покарання для осіб, що ухиляються від мобілізації, прописано обмеження права у керуванні, а не вилучення ТЗ.

Раніше "Телеграф" також писав, у кого з ухилянтів не будуть забирати водійське посвідчення. Є чіткий перелік тих осіб, які можуть уникнути покарання.