Закон про мобілізацію: Веніславський розповів, як ТЦК впораються з мільйонами заявок на уточнення даних

Закон про мобілізацію 17 квітня опубліковано на офіційному парламентському виданні "Голос України"

У вівторок, 16 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон №10449 про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Після публікації документа у парламентській газеті "Голос України", через 30 днів закон почне діяти.

Усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років будуть зобов’язані оновити свої дані в Реєстрі протягом 60 днів. Чи витримає система ТЦК таке навантаження, розповів "Телеграфу" член Комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Федор Веніславський.

"Під час обговорення законопроєкту ми ставили це питання заступникам міністра оборони, які були у нас на комітеті. Вони запевнили, що при комбінованому підході, коли громадяни зможуть виконати цю вимогу через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет, проблем не буде.", — розповів він.

В середу, 17 квітня, новий Закон про мобілізацію опубліковано на офіційному парламентському виданні "Голос України".

Це означає, що він набуде чинності через місяць з дня наступного після його оприлюднення — 18 травня.

Електронний кабінет поки що не запрацював. Але за совами Веніславського, в Міністерстві цифрової трансформації дуже активно працюють над цим сервісом.

"Тому все має бути впроваджено вчасно," — зазначив нардеп в коментарі "Телеграфу".

Раніше "Телеграф" повідомив, що в новому законі немає положень, які передбачали б вручення електронних повісток чоловікам. Виклики до ТЦК можна отримати особисто або поштою. Нардепи запевняють, що чоловікам не вручатимуть повістки через електронний кабінет.

Детальніше про спірні положення закону читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" "Закон про мобілізацію: ТЦК обіцяють впоратися з чергами, а ухилянтів шукатимуть за допомогою відеокамер"