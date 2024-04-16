Байдену критично важливо припинити до виборів дві війни: тривожний аналіз від експерта з Ізраїлю

Президент США хоче посадити Україну за стіл переговорів

Адміністрації президента США Джо Байдена критично важливо припинити війни в Україні та Ізраїлі до президентських виборів. Вони мають відбутися восени 2024 року.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив ізраїльський сходознавець-іраніст, доктор наук Гершон Коган. За його словами, війни — це пряма загроза гаманцю американського платника податків.

"Ніхто не хоче почути питання: "На що йдуть наші гроші? Кого ми фінансуємо та наскільки ефективно, якщо війни не припиняються?" Крім того, Трамп дихає у спину із заявами: "Якби я був при владі, цих воєн би не було". І обіцяє: прийду до влади — моментально припиню військові конфлікти", — підкреслив Коган.

Експерт зазначив, що у разі припинення цих війн до виборів, Байден вийде з цієї ситуації переможцем-миротворцем. За словами Когана, саме тому американський президент зараз активно "саджає за стіл переговорів Україну і не дає зброї – щоб Україна була зговірливішою". Також, на його думку, саме тому Байдне заважає Ізраїлю в операції у Рафаху на півдні Сектора Газа.

"Насправді зараз відносини між Ізраїлем та США дуже сильно охолонули. США тиснуть, щоб Ізраїль припинив операцію в Секторі Газа якнайшвидше. З іншого боку, США не можуть дозволити Ірану розв’язати війну, бо це проти інтересів Америки. Але й Ізраїлю перемогти він теж не може дати, оскільки на Байдена сильно давить ліве крило демократів", — підсумував Коган.

Детальніше про те, чому ізраїльтяни спокійні та зібрані, про історію взаємовідносин Ірану та Ізраїлю, чому Ірану невигідно повторювати масовану атаку на Ізраїль та вірогідні сценарії розвитку подій, читайте у повній версії інтерв'ю Гершона Когана "Телеграфу": Іран зараз на піку: що говорять в Ізраїлі про нову війну на Близькому Сході, і до чого тут Трамп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пізно ввечері 13 квітня Іран атакував Ізраїль ракетами та дронами. Іран застосував при нападі 185 ударних безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет "земля-земля", у тому числі балістичні ракети. Частину БПЛА збили американські та британські винищувачі.