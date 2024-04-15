"Ситуація складна": Дуда зробив нову заяву щодо війни та можливих переговорів з РФ

Володимир Зеленський займає дуже жорстку позицію щодо оборони та відвоювання територій

Президент Польщі Анджей Дуда назвав ситуацію в Україні "дуже складною". Він закликав зробити "все можливе", щоб Київ зміг повернути окуповані російськими загарбниками території.

Таку заяву польський лідер зробив у інтерв’ю LRT. І додав, що перемога України – це знак того, що "міжнародне право діє".

"Ситуація в Україні дуже складна… Україна хоче відновити повний контроль над окупованими територіями. Це також важливо для всього світу, адже це знак того, що міжнародне право діє", – заявив Дуда.

За словами польського президента, він "завжди говорив на міжнародній арені", що Україна потребує безперервної допомоги партнерів. Дуда наголосив на тому, що в даний момент нашій країні критично не вистачає боєприпасів.

Говорячи про потенційні переговори про мир з РФ та можливі поступки, польський президент зазначив, що поки "не чув жодних розмов про мирні переговори".

"Зараз вони точно не ведуться. Я знаю, що Володимир Зеленський займає дуже жорстку позицію щодо оборони та відвоювання територій. Ми маємо зробити все можливе, щоб Україна змогла повернути всі території, які були у неї відібрані ", – сказав Дуда.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Франції заявив, що для України у війні з російською агресією настав "вкрай важливий момент". Україні потрібно надати більше допомоги від союзників.

Україна має снаряди для оборони. Але немає необхідної кількості зброї для наступальних дій.

Раніше "Телеграф" писав, що Польща пообіцяла надати Україні допомогу у захисті неба. Йдеться про передачу нашій країні ракет для систем протиповітряної оборони радянського зразка, що залишилися на польських складах із часу перебування країни у складі соціалістичного табору.