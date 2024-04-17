Українська співачка Полякова заспіває на вечірці Чичваркіна, який підтримав російських олігархів

Українська співачка Оля Полякова планує виступити на заході, який організовують росіяни Євген Чичваркін та Ніка Білоцерківська. Вечірка пройде на віллі на півдні Франції вже наприкінці травня.

Українська співачка Оля Полякова планує виступити на заході у "хороших русскіх". Його організують росіяни Євген Чичваркін та Ніка Білоцерківська.

Так, за словами подруги Полякової російської блогерки Нікі Білоцерківської, захід заплановано на 25-26 квітня. Він буде проходити "на одному дуже лазурному узбережжі, в одній дуже історичній віллі, з однією дуже гучною та прекрасною співачкою".

Для анонсу вечері Білоцерківська рясно прикрасила фотографію жовто-блакитними кольорами.

Росіянин Євген Чичваркін також на своїй сторінці опублікував відеоанонс заходу із самою Поляковою. Стверджується, що захід буде благодійним, а мінімальний внесок становитиме 10 тисяч євро з чоловіка.

Ольга Полякова також розмістила анонс цього заходу на своїй сторінці у соцмережі.

Варто зазначити, що Чичваркін нещодавно потрапив у скандал, підтримавши зняття санкцій із російських олігархів — колишніх власників "Альфа-Банк Україна" Михайла Фрідмана та Петра Авена.

"Не можу не привітати шановних Петра Авена та Михайла Фрідмана зі зняттям хоча б частини санкцій... Весь цивілізований світ з 13 пакетами санкцій не позбавить Путіна грошей та талантів... Без талановитих бізнесменів і великих, і дуже великих, жодної Прекрасної Щасливої Росії Майбутнього не буде", - написав він на своїй сторінці, але пізніше приховав або видалив свій пост.

На думку Чичваркіна, санкції, невидача віз та дозволів на роботу, закриття та невідкриття банківських рахунків та компаній, недопуск росіян до країн з відкритою Шенгенською візою — не що інше, як "прояви національної дискримінації", тобто "русофобії".