Украинская певица Полякова споет на вечеринке Чичваркина, который поддержал российских олигархов
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Украинская певица Оля Полякова планирует выступить на мероприятии, которое организовывают россияне Евгений Чичваркин и Ника Белоцерковская. Вечеринка пройдет на вилле на юге Франции уже в конце мая.
Украинская певица Оля Полякова планирует выступить на мероприятии у "хороших русских". Его организуют россияне Евгений Чичваркин и Ника Белоцерковская.
Так, по словам подруги Поляковой российской блогерши Ники Белоцерковской, мероприятие запланировано на 25-26 апреля. Оно будет проходить "на одном очень лазурном побережье, в одной очень исторической вилле, с одной очень громкой и прекрасной певицей".
Для анонса ужина Белоцерковская обильно украсила фотографию желто-голубыми цветами.
Россиянин Евгений Чичваркин также на своей странице опубликовал видеоанонс мероприятия с самой Поляковой. Утверждается, что мероприятие будет благотворительное, а минимальный взнос составит 10 тысяч евро с человека.
Ольга Полякова также разместила анонс этого мероприятия на своей странице в соцсети.
Стоит отметить, что Чичваркин недавно попал в скандал, поддержав снятие санкций с российских олигархов — бывших владельцев "Альфа-Банк Украина" Михаила Фридмана и Петра Авена.
"Не могу не поздравить уважаемых Петра Авена и Михаила Фридмана со снятием хотя бы части санкций… Весь цивилизованный мир с 13 пакетами санкций не лишил Путина денег и талантов… Без талантливых бизнесменов и крупных, и очень крупных, никакой Прекрасной Счастливой России Будущего не будет", — написал он на своей странице, однако позже скрыл или удалил свой пост.
По мнению Чичваркина, санкции, невыдача виз и разрешений на работу, закрытие и неоткрытие банковских счетов и компаний, недопуск россиян в страны с открытой Шенгенской визой — не что иное, как "проявления национальной дискриминации", то есть "русофобии".