Украинская певица Полякова споет на вечеринке Чичваркина, который поддержал российских олигархов

Украинская певица Оля Полякова планирует выступить на мероприятии, которое организовывают россияне Евгений Чичваркин и Ника Белоцерковская. Вечеринка пройдет на вилле на юге Франции уже в конце мая.

Украинская певица Оля Полякова планирует выступить на мероприятии у "хороших русских". Его организуют россияне Евгений Чичваркин и Ника Белоцерковская.

Так, по словам подруги Поляковой российской блогерши Ники Белоцерковской, мероприятие запланировано на 25-26 апреля. Оно будет проходить "на одном очень лазурном побережье, в одной очень исторической вилле, с одной очень громкой и прекрасной певицей".

Для анонса ужина Белоцерковская обильно украсила фотографию желто-голубыми цветами.

Россиянин Евгений Чичваркин также на своей странице опубликовал видеоанонс мероприятия с самой Поляковой. Утверждается, что мероприятие будет благотворительное, а минимальный взнос составит 10 тысяч евро с человека.

Ольга Полякова также разместила анонс этого мероприятия на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что Чичваркин недавно попал в скандал, поддержав снятие санкций с российских олигархов — бывших владельцев "Альфа-Банк Украина" Михаила Фридмана и Петра Авена.

"Не могу не поздравить уважаемых Петра Авена и Михаила Фридмана со снятием хотя бы части санкций… Весь цивилизованный мир с 13 пакетами санкций не лишил Путина денег и талантов… Без талантливых бизнесменов и крупных, и очень крупных, никакой Прекрасной Счастливой России Будущего не будет", — написал он на своей странице, однако позже скрыл или удалил свой пост.

По мнению Чичваркина, санкции, невыдача виз и разрешений на работу, закрытие и неоткрытие банковских счетов и компаний, недопуск россиян в страны с открытой Шенгенской визой — не что иное, как "проявления национальной дискриминации", то есть "русофобии".