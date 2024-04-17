Графіки відключення світла повертаються по всій Україні: кого це торкнеться насамперед

Причиною такого кроку називають обстріли та похолодання

В Україні 18 квітня можливі відключення світла за графіками. Поки що це торкнеться лише промислових споживачів.

Як йдеться у повідомленні "Укренерго", відключення можуть відбутися у всіх українських областях. Їх варто чекати у проміжок з 8:00 до 22:00.

"Вони будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств у всіх регіонах України. Обсяг обмежень незначний. Обмеження не будуть використані для об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу", — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що це рішення було ухвалено через похолодання, після якого зросло споживання та виник дефіцит потужностей. Ситуацію сильно погіршило після того, як росіяни провели чергову серію ракетних та дронових ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість — максимально залучати імпорт електроенергії", — додали в "Укренерго".

Як повідомлялося раніше, дефіцит потужностей в енергосистемі спостерігався наприкінці березня, через що планові графіки відключення світла вводилися відразу в кількох областях України.