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Битва за пасажирів "Інтерсіті": менеджмент "Укрзалізниці" запідозрили в підіграванні фірмі дружини голови Укрнафти

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Сергій Корецький
Сергій Корецький

Менеджмент "Укрзалізниці" допомагає виграти аукціон дружині Сергія Корецького із мільйонними збитками для себе?

10 квітня на електронному майданчику SmarTender відбувся аукціон щодо організації харчування у пасажирських поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+". Тобто учасники останнього не постачають товари чи послуги державі, а купують у державного АТ "Укрзалізниця" право на те, аби нагодувати пасажирів і заробити на цьому.

Що це означає на практиці? Те що "Укрзалізниця" може заробити копійчину на приватних підприємствах, котрі у процесі торгів повинні піднімати ціну і переможцем виявиться найкраща пропозиція. Початкова ціна аукціону – майже 1,9 млн грн. Проте результати конкурсу можуть бути скасовані, а "УЗ" втратить гроші — щонайменше 3 мільйони гривень.

Так, у листопаді 2023 року на Prozorro.sale вже успішно продали це право, коли при початковій ціні у 1,9 млн грн, найкраща пропозиція склала 3.3 млн грн., натомість результати конкурсу скасували. І лише у березні державний монополіст вирішив таки провести аукціон знову. Втім його результати не опубліковані й досі.

Як стало відомо нашому виданню, річ у одній із компаній-учасників аукціону – ТОВ "Санеко ритейл". Саме її пропозиція у листопаді 2023 року опинилася найнижчою із запропонованих – 2 млн 50 тис. грн., тобто за формальними вимогами аукціону – програла. Натомість "Укрзалізниця" дискваліфікувала дві компанії, що запропонували більші суми, тим самим скасувавши результати торгів.

Державна компанія 9 листопада 2023 року провела зустріч із учасниками ринку у приміщенні Центрального залізничного вокзалу Києва. Як стверджують наші джерела, член правління АТ "Укрзалізниця" та голова пасажирського напрямку компанії Олександр Перцовський, запропонував спростити вимоги до учасників аукціону.

Зокрема, замість досвіду в сфері організації харчування у 3 роки, просто вимагається мати цей досвід, а замість наявності 20 пунктів організації харчування досить і 16. Можливо усе це зроблено для перемоги потрібного учасника – "Санеко ритейл".

Так, ТОВ "Санеко ритейл" належить такій собі Клим'юк Уляні Сергіївні, ймовірно, доньці Ірини Корецької, а фірма є частиною групи компаній, що працює під брендом Idealist Coffee. Остання належить Ірині Корецькій, дружині голови державних копаній "Укрнафта" і "Укртатнафта" Сергія Корецького. Власне саме Сергій Корецький започаткував бренд Idealist, але після призначення на держпідприємство власником компаній стала його дружина Ірина.

Свій зв'язок з Idealist Coffee в ТОВ "Санеко ритейл" ніяк не приховують. Згідно YouControl, фірма має однакові номери телефону та електронну адресу із ТОВ "Санеко трейд", котра на 100% належить Ірині Корецькій. Власне, вже електронна адреса "Санеко ритейл" [email protected] дає зрозуміти, хто є справжнім господарем компанії.

"Санеко ритейл"
"Санеко ритейл"
Санеко трейд
Санеко трейд

В результаті, аукціон щодо харчування пасажирів швидкісних потягів "Укрзалізниці" виглядає досить дивно. Ще у листопаді він пройшов і переможець запропонував "Укрзалізниці" майже вдвічі більше за стартову ціну, але результати скасували, полегшили умови участі у ньому. Через тиждень після проведення вже нового аукціону його результати так і не оголошують. Тобто у той час, як "Укрзалізниця" могла вже заробити не один мільйон на успішному проведенні аукціону, держкомпанія знову ризикує втратити гроші.

Теги:
#Укрзалізниця #Укрнафта