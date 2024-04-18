Битва за пассажиров "Интерсити": менеджмент "Укрзализныци" заподозрили в подыгрыше фирме жены главы Укрнефти

Менеджмент "Укрзализныци" помогает выиграть аукцион жене Сергея Корецкого с миллионными убытками для себя?

10 апреля на электронной площадке SmarTender состоялся аукцион по организации питания в пассажирских поездах "Интерсити" и "Интерсити+". То есть участники последнего не поставляют товары или услуги государству, а покупают у государственного АО "Укрзализныця" право на то, чтобы накормить пассажиров и заработать на этом.

Что это значит на практике? То, что "Укрзалізниця" может заработать копейку на частных предприятиях, которые в процессе торгов должны поднимать цену и победителем окажется лучшее предложение. Начальная цена аукциона – около 1,9 млн грн. Однако результаты конкурса могут быть отменены, а "УЗ" потеряет деньги — по меньшей мере 3 миллиона гривен.

Так, в ноябре 2023 года на Prozorro.sale уже успешно продали это право, когда при начальной цене в 1,9 млн грн, лучшее предложение составило 3.3 млн грн, а результаты конкурса отменили. И только в марте государственный монополист решил провести аукцион снова. Впрочем, его результаты не опубликованы до сих пор.

Как стало известно нашему изданию, дело в одной из компаний-участников аукциона – ООО "Санеко ритейл". Именно ее предложение в ноябре 2023 года оказалось самым низким из предложенных – 2 млн 50 тыс. грн., то есть по формальным требованиям аукциона – проиграло. "Укрзализныця" дисквалифицировала две компании, которые предложили большие суммы, тем самым отменив результаты торгов.

Государственная компания 9 ноября 2023 провела встречу с участниками рынка в помещении Центрального железнодорожного вокзала Киева. Как утверждают наши источники, член правления АО "Укрзализныця" и глава пассажирского направления компании Александр Перцовский предложил упростить требования к участникам аукциона.

В частности, вместо опыта в сфере организации питания в 3 года просто требуется иметь этот опыт, а вместо наличия 20 пунктов организации питания достаточно и 16. Возможно все это сделано для победы нужного участника — "Санеко ритейл".

Так, ООО "Санеко ритейл" принадлежит Климюк Ульяне Сергеевне, вероятно, дочери Ирины Корецкой, а фирма является частью группы компаний, работающей под брендом Idealist Coffee. Последняя принадлежит Ирине Корецкой, жене главы государственных копаний "Укрнафта" и "Укртатнафта" Сергея Корецкого. Собственно именно Сергей Корецкий положил начало бренду Idealist, но после назначения на госпредприятие владельцем компаний стала его жена Ирина.

Свою связь с Idealist Coffee в ООО "Санеко ритейл" никак не скрывают. Согласно YouControl, фирма имеет одинаковые номера телефона и электронный адрес с ООО "Идеалист аэросервис", которое на 100% принадлежит Ирине Корецкой. Собственно, уже электронный адрес "Санеко ритейл" [email protected] дает понять, кто является настоящим хозяином компании.

В результате аукцион по питанию пассажиров скоростных поездов "Укрзализныци" выглядит довольно странно. Еще в ноябре он прошел и победитель предложил "Укрзализныци" почти вдвое больше стартовой цены, но результаты отменили, облегчили условия участия в нем. Через неделю после проведения уже нового аукциона его результаты так и не объявляют. То есть, в то время как "Укрзализныця" могла уже заработать не один миллион на успешном проведении аукциона, госкомпания снова рискует потерять деньги.