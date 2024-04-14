Чому дістати Patriot для України так складно: інфографіка, у яких країн і скільки цих комплексів

На першому місці за кількістю стоїть США

Україна закінчила запаси ракет для ЗРК Patriot, але в інших країнах, які могли б їх передати, їх не так багато. У Європі систем найбільше у Німеччині.

На першому місці за кількістю стоїть США. Однак вони мають лише 60 одиниць, що мало для великої країни. Про це повідомляють у Telegram-каналі Ua War Infographics.

На другому місці після США за кількістю цих систем ППО йде Саудівська Аравія. Вони мають від 18 до 25 одиниць. Проте, вони не є партнерами України.

Ще 24 одиниці є у Японії. Однак у країні заборонено передавати зброю. А наступною у списку йде Німеччина із кількістю 10 штук.

Наступні кілька країн у списку не є союзниками України. В Ізраїлю їх 4, але країна також перебуває у стані війни. На останньому місці, до речі, стоїть Швеція. Країна має одну систему.

Враховуючи невелику кількість систем ППО Patriot у різних країнах, виникає проблема з передачею систем ППО Patriot Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Міноборони Німеччини ухвалило рішення про передачу Україні додаткової системи ППО Patriot.