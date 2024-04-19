Справа зрушила: у США пройшло важливе голосування щодо допомоги для України

Палата представників США провела перше голосування за "правило", яке дозволить депутатам розглянути відразу чотири нові законопроєкти, у тому числі й про допомогу Києву.

Як повідомив із місця голосування нардеп Ярослав Железняк, "за" свої голоси віддали 316 членів Палати представників США. Головне голосування за допомогу Україні відбудеться 20 квітня.

Новина доповнюється…