Справа зрушила: у США пройшло важливе голосування щодо допомоги для України
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Палата представників США провела перше голосування за "правило", яке дозволить депутатам розглянути відразу чотири нові законопроєкти, у тому числі й про допомогу Києву.
Як повідомив із місця голосування нардеп Ярослав Железняк, "за" свої голоси віддали 316 членів Палати представників США. Головне голосування за допомогу Україні відбудеться 20 квітня.
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