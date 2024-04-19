Дело сдвинулось: Палата представителей провела важное голосование по помощи для Украины

Конгрессмены семь месяцев не могли прийти к единому мнению о помощи Украине

Палата представителей США одобрила закон об оказании помощи Украине и другим союзникам США за рубежом, а также закон о конфискации активов РФ, преодолев ключевое процедурное препятствие. Депутаты также проголосовали за "правило", которое позволит рассмотреть сразу четыре новых законопроекта, в том числе и о помощи Киеву.

Как сообщил с места голосования нардеп Ярослав Железняк, "за" свои голоса отдали 316 членов Палаты представителей США. Основное голосование за помощь Украине состоится 20 апреля.

Согласно таблице голосования, правило поддержали 149 республиканцев и 162 демократа, а против выступили 55 республиканцев и 38 демократов.

Основное голосование Конгресса о помощи Украине состоится 20 апреля в 20:00 по Киеву. Конгрессмены должны будут окончательно принять четыре документа. Как отметил в своем Telegram-канале блогер Роман Шрайк, вопрос о безопасности границы между США и Мексикой вынесен в отдельный законопроект, который будет поставлен на голосование параллельно с помощью Украине. Если раньше этот вопрос был приоритетным для членов Конгресса США и без его разрешения они не хотели рассматривать вопрос помощи Украине, то сейчас он никак не влияет на это.

"Граница идет параллельным курсом и нас не колышит", — написал Роман Шрайк.

Напомним, что рассмотрение законопроекта о помощи Украине анонсировал спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Вопрос предоставления военной помощи не могут решить с октября 2023 года, когда президент США Джо Байден предоставил пакет помощи на 61,3 млрд долларов. Эта сумма предусматривает оказание военной помощи не только Украине, но и Израилю.

Накануне голосования представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США заявили, что пакет помощи союзникам США – это не "пакет Джонсона", а пакет удовлетворения потребностей национальной безопасности страны.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что как помощь от США повлияет ни ситуация на поле боя. Эксперты считают, что без иностранной поддержки у ВСУ будут сложности.