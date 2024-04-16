Київ просить проведення засідання Ради Україна-НАТО: Зеленський озвучив причину та тему

Україна запитує консультації з НАТО

Київ має намір запросити засідання Ради Україна-НАТО. Головною його темою має стати питання систем протиповітряної та протиракетної оборони та захисту неба України від російського терору.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення за підсумками 16 квітня. За його словами, йде робота над тим, щоб забезпечити рівність у захисті від повітряних атак.

"Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги. Заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, у Європі, і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємося з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів", — сказав він.

Зеленський також подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за лідерство у питаннях передачі ППО, а також натякнув на те, що позитивні сигнали були почуті з Китаю.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що його країна не допомагатиме збивати ракети та дрони над Україною. За його словами, втручання західних країн може спричинити початок більш масштабної війни на європейському континенті.