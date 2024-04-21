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"У нас точно повномасштабна війна?" Запорізький блогер на камеру чіплявся до військових (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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"У нас точно повномасштабна війна?" Запорізький блогер на камеру чіплявся до військових (відео) Новина оновлена 21 квітня 2024, 23:26

У мережі припустили, що незабаром будуть вибачені

У популярному серед українців сервісі TikTok запустили черговий "челендж", суть якого зводиться до того, щоб чіплятися до співробітників ТЦК. Один з таких "блогерів" на такому контенті збирає мільйони переглядів.

Один із таких відеозаписів був оприлюднений користувачем соцмережі під нікнеймом "Треш у поліції", який заявляє, що він колишній поліцейський. Увагу на це звернув полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Спільнота ТікТок хайпує, організує челенджі проти військових на "русскам язікє і в кастюмє адідас?" У нас точно повномасштабна війна? Я вже сам заплутався. Я звик до таких термінів щодо мене, як "рупор геноциду", але всі вони постійно в російському сегменті", — зазначив Штефан і припустив, що незабаром з’являться вибачення.

На відеозаписі помітно, що блогер з оператором підійшли до групи співробітників ТЦК на вулиці у Запоріжжі під приводом поговорити, проте військові зазначили, що не згодні говорити про камеру. Військові попросили у чоловіка представитися, але той це робити відмовився, хоча й мусив це зробити.

Далі військовослужбовці звернулися до поліцейських, але ті не відреагували на їхнє прохання. Після цього "блогер" продовжив чіплятися до військових та провокувати їх на конфлікт.

@vsokolove В КОНЦЕ ЭКСКЛЮЗИВ❗️Эти ребята в первом видео были добрее❗️Я уважаю всех людей, особенно в форме, но это перебор❗️ #всяправдаополиции #закон #тцк #хочуврек #police ♬ оригинальный звук - ⬇️👮🏻‍♂️ТРЕШ В ПОЛИЦИИ👮🏻‍♂️

Примітно також і те, що блогер знайшов багато прихильників, які в коментарях до запису підтримали його дії. На його канал підписано понад 50 тисяч людей, а конкретне відео набрало вже понад 2,8 мільйона переглядів.

Як повідомлялося раніше, полтавського блогера Роман Заволока, який відзначився низкою провокацій у бік людей у військовій формі, судитимуть. Очевидно, що свого він досяг, оскільки до лав ЗСУ він не потрапить.

Теги:
#Скандал #ЗСУ #ТЦК