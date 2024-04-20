У Чернівецькій області місцеві напали на співробітника ТЦК, той почав відстрілюватися: подробиці інциденту

Внаслідок конфлікту ніхто не постраждав

У Чернівецькій області місцеві жителі напали на співробітника Вижницького районного ТЦК та СП. Щоб захиститися, військовослужбовець змушений був застосувати зброю.

Про це повідомили у Чернівецькому обласному ТЦК та СП. Наразі встановлюються всі обставини інциденту.

Конфлікт стався поблизу села Чорногуз 20 квітня. Представник ТЦК проводив захід щодо сповіщення місцевого населення, як кілька людей напали на нього. Вони заблокували автомобіль військового, а також погрожували йому та силою утримували. Щоб захиститися, співробітник ТЦК застосував зброю.

"Військовослужбовець з метою захисту свого життя та здоров’я зробив постріли в землю, внаслідок чого ніхто не постраждав. На місце події їм було викликано представників поліції. Ми з’ясовуємо всі причини та обставини інциденту і сподіваємося на відповідне реагування правоохоронних органів", — повідомили в ТЦК.

Також військовозобов’язаним нагадали про відповідальність за ухилення та перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК та СП. Відповідно до ч. 1, ст. 114-1 ККУ "Запобігання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період", за подібні дії передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові люди у військовій формі жорстко затримали чоловіка. Його скрутили та поклали на землю, а потім викликали поліцію.