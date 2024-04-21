"У нас точно полномасштабная война?" Запорожский блогер на камеру приставал к военным (видео)

В сети предположили, что вскоре последуют извинения

В популярном среди украинцев сервисе TikTok запустили очередной "челлендж", суть которого сводится к тому, чтобы приставать к сотрудникам ТЦК. Один из таковых "блогеров" на подобном контенте собирает миллионы просмотров.

Одна из таких видеозаписей была обнародована пользователем соцсети под никнеймом "Треш в полиции", который заявляет, что он бывший полицейский. Внимание на это обратил полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Сообщество ТикТок хайпует, организует челенджи против военных на "русском языке и в кастюме адидас?" У нас точно полномасштабная война? Я уже сам запутался. Я привык к таким терминам по отношению ко мне, как "рупор геноцида", но все они постоянно в российском сегменте", — отметил Штефан и предположил, что вскоре появятся извинения.

На видеозаписи заметно, что блогер с оператором подошли к группе сотрудников ТЦК на улице в Запорожье под предлогом поговорить, однако военные отметили, что не согласны говорить на камеру. Военные потребовали от мужчины представиться, но тот это делать отказался, хотя обязан был это сделать.

Далее военнослужащие обратились к полицейским, но те не отреагировали на их просьбу. После этого "блогер" продолжил приставать к военным и провоцировать их на конфликт.

Примечательно также и то, что у блогера нашлось много сторонников, которые в комментариях к записи поддержали его действия. На его канал подписаны более 50 тысяч человек, а конкретное видео набрало уже более 2,8 миллиона просмотров.

Как сообщалось ранее, полтавского блогера Роман Заволока, который отметился рядом провокаций в сторону людей в военной форме, будут судить. Очевидно, что своего он добился, так как в ряды ВСУ он не попадет.