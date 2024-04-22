Порівняла журналістів з шакалами: скандал з Наталією Гуменюк отримав продовження

У мережі відреагували на висловлювання ексчиновниці

Скандал зі звільненням Наталії Гуменюк з посади голови об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня отримав продовження. У мережі звернули увагу на її новий вислів у бік журналістів, яких вона порівняла із шакалами.

Увагу на це звернув журналіст та фотограф Стас Козлюк у своєму Facebook. Він нагадав, що скандал стався через те, що журналістам на півдні, по суті, забороняли працювати.

Козлюк нагадав, що за два роки роботи Гуменюк забороняла репортерам відвідувати будь-які місця у зоні відповідальності ОК "Південь", включаючи деокуповану частину Херсонської області, лінію фронту та навіть місце лиха після руйнування Каховської ГЕС.

" Робота там відбулася суто тому, що наплив журналістів був надто великий і ігнорувати це було неможливо в принципі", — зазначив він.

Фотограф додав, що ситуація змінилася лише після того, як українські та міжнародні журналісти зібрали підписи з вимогою щось зробити з поточною ситуацією.

"І от, врешті ми дізнаємося, як пані Гуменюк сприймала журналістів. Шакали. Ясно-понятно", — додав він.

Козлюк додав, що робота комунікаційника також пов’язана із роботою з журналістами.

"Але якщо ти сприймаєш журналістів як ворогів — то питань, чого по Півдню все так погано вплані роботи було, відпадає", — резюмував він.

Після скандалу та звільнення Наталії Гуменюк з посади голови Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня України їй знайшли заміну. Новим головою стане спікер військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.