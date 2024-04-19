Після скандалу з журналістами: Гуменюк звільнили з посади речниці Сил оборони півдня

Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня працюватиме у штатному режимі

У п’ятницю, 19 квітня, після гучного скандалу зі своєї посади було звільнено голову Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня України Наталію Гуменюк. Заміну їй ще шукають.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ. Військові інформують, що внаслідок ротаційних заходів щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня полковник Наталія Гуменюк припиняє свою роботу на цій посаді.

"Зокрема, ухвалено рішення про завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024", — йдеться у повідомленні.

Наразі йде відбір відповідного фахівця, який невдовзі стане "голосом" Сил оборони Півдня. У Генштабі запевнили, що незважаючи на кадрові перестановки, Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня працюватиме в штатному режимі, організуючи співпрацю з представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ.

Нагадаємо, що звільненню Гуменюк передував скандал із журналістами, які закликали усунути її через нібито перешкоди висвітлення російських військових злочинів. Сама офіцер заперечує звинувачення та заявляє, що це неправда. З її слів, журналісти не навели жодних доказів, а прес-центр Сили оборони не порушив жодних наказів командування. Детальніше про скандал ви можете прочитати, перейшовши на посилання в першому абзаці новини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишня заступник міністра оборони України Ганна Маляр потрапила до скандалу після того, як довела дружину військового до сліз.