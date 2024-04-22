Сравнила журналистов с шакалами: скандал с Натальей Гуменюк получил продолжение
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В сети отреагировали на высказывания экс-чиновницы
Скандал с увольнением Натальи Гуменюк с поста главы объединенного пресс-центра Сил обороны юга получил продолжение. В сети обратили внимание на ее новое высказывание в сторону журналистов, которых она сравнила с шакалами.
Внимание на это обратил журналист и фотограф Стас Козлюк в своем Facebook. Он напомнил, что скандал произошел из-за того, что журналистам на юге по сути запрещали работать.
Козлюк напомнил, что за два года работы Гуменюк запрещала репортерам посещать любые места в зоне ответственности ОК "Юг", включая деоккупированную часть Херсонской области, линию фронта и даже место бедствия после разрушения Каховской ГЭС.
"Работа там состоялась чисто потому, что наплыв журналистов был слишком велик и игнорировать это было невозможно в принципе", — отметил он.
Фотограф добавил, что ситуация изменилась лишь после того, как украинские и международные журналисты собрали подписи с требованием что-то сделать с текущей ситуацией
"И вот, наконец, мы узнаем, как госпожа Гуменюк воспринимала журналистов. Шакалы. Ясно понятно", — добавил он.
Козлюк добавил, что работа коммуникационщика также связана с работой с журналистами.
"Но если ты воспринимаешь журналистов как врагов – то вопросов, чего по Югу все так плохо в плане работы было, отпадает", — резюмировал он.
После скандала и увольнения Наталии Гуменюк с должности главы Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Украины, ей нашли замену. Новым главой станет спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.