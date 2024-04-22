Заміну Наталії Гуменюк знайдено: вже відомо, хто стане новим речником Сил оборони Півдня

Ним став капітан третього рангу

Після скандалу та звільнення Наталії Гуменюк з посади голови Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня України, їй знайшли заміну. Новим головою стане речник військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ) Дмитро Плетенчук.

Про це повідомляє "Укрінформ", спираючись на дані джерела.

"Починаючи відсьогодні приступаю до виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України", – сказав Плетенчук.

Що відомо про Плетенчука?

З початку 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській обласній державній адміністрації та Силах оборони Миколаєва. Після звільнення Херсона від окупантів у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста (Тактична група "Грім").

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Нагадаємо, що звільненню Гуменюк передував скандал із журналістами, які закликали усунути її через нібито перешкоджання висвітлення російських воєнних злочинів. Сама офіцер заперечила звинувачення та заявила, що це неправда. З її слів, журналісти не навели жодних доказів, а пресцентр Сили оборони не порушив жодних наказів командування.

Раніше "Телеграф" писав, що колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр потрапила до скандалу після того, як довела дружину військового до сліз.