Телемарафон в Україні потрапив у звіт Держдепу США про порушення прав: чим завинив

Конституція і закон України передбачають свободу вираження думок, але…

Національний телемарафон новин, для якого 2024 рік може стати останнім роком існування, потрапив у звіт Держдепу США про порушення прав людини в України. Серед іншого у звіті повідомляється, що ЗМІ та журналісти, які критикували чинну українську владу опинились "за бортом" через загрозу національній безпеці.

Проте водночас особи на територіях, підконтрольних українському уряду, загалом могли публічно та приватно критикувати уряд та обговорювати питання суспільного інтересу, не боячись офіційної помсти. Про це йдеться у звіті Держдепу США.

"Конституція і закон передбачають свободу вираження думок, але влада не завжди дотримувалася цих прав. Наприклад, телемарафон дотримується урядової лінії у висвітленні війни", – йдеться в документі.

Зазначається, що Конституція та закон передбачали свободу вираження поглядів, у тому числі для преси та інших ЗМІ, але влада не завжди поважала ці права. Адже, за даними Держдепу, Президент Зеленський підписав указ про введення воєнного стану в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що дозволило подальше обмеження ЗМІ та свободи ЗМІ. Наприклад, національний телемарафон – змінна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії щодо репортажів про війну – забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у прайм-тайм. Щобільше, деякі ЗМІ повідомили про відсторонення від вигідних контрактів на наземне мовлення та тиск з боку Офісу президента ще навесні 2022 року.

"Уряд забороняв, блокував або накладав санкції на ЗМІ та окремих журналістів, які вважалися загрозою національній безпеці або які висловлювали позицію, яка, на думку влади, підривала суверенітет і територіальну цілісність країни. Деякі оратори, які критикували уряд, також були занесені до чорного списку урядових програм новин. Журналісти-розслідувачі, які критикували уряд, інколи ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали. Інші практики продовжували впливати на свободу ЗМІ, включаючи самоцензуру", — додається у звіті.

Водночас серед істотних проблем прав людини в Україні помічені наступні:

вбивства;

тортури і випадки жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання затриманих з боку співробітників правоохоронних органів;

суворі і небезпечні для життя умови в тюрмах;

незаконні арешти або затримання;

серйозні проблеми з незалежністю судової влади;

серйозні обмеження свободи слова, преси та Інтернету, включаючи насильство, погрози насильством або необґрунтовані арешти або переслідування журналістів, цензуру і блокування вебсайт;

включаючи насильство, погрози насильством або необґрунтовані арешти або переслідування журналістів, цензуру і блокування вебсайт; примусове повернення біженців;

серйозні корупційні дії;

злочини, пов'язані з насильством або погрозою насильства, спрямовані проти осіб з обмеженими можливостями, членів груп етнічних меншин, а також лесбіянок, геїв, бісексуалів, трансгендерів або інтерсексуалів.

Раніше "Телеграф" писав, що, за результатами загальнонаціонального опитування "Джерела інформації про війну", найчастіше (73%) українці використовують телеграм-канали для отримання новин щодо війни. А от рівень довіри до інформації, яка надходить від влади, невисокий — 39%.