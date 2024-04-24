Найхитріший чиновник України? В Одесі голова КП замалював свій годинник на фото, мережа в істериці

У мережі оцінили "ноу-хау"

Користувачі мережі активно обговорюють фото, на якому ексдепутат від партії "Довіряй справам", директор КП "Міськзелентрест" Олег Совік позує із замальованим наручним годинником на сесії Одеської міської ради.

Відповідну фотографію на своїй сторінці у Facebook опублікував Голова приморської районної адміністрації, депутат обласної ради Марат Корольов. Поруч із ним перебувають ще троє людей, серед яких Совік.

У коментарях під постом користувачі звернули увагу на одну цікаву деталь — годинник Совіка на фото замазаний зеленим кольором, мабуть, щоб розпізнати бренд було неможливо.

Багато хто ставить питання у коментарях про те, що трапилося з годинником і навіщо його насправді замастили на фотографії.

При цьому на один жартівливий коментар "Не підкажете, котра година?", Марат Корольов відповів: "Поки невідомо".

Таке ретельне маскування годинників підштовхнуло деяких на думку, що вони надто дорого коштують і у людей можуть виникнути питання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що депутат від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва засвітилася з годинником за більше, ніж 10 тисяч доларів. У мережі прокоментували найдорожчий аксесуар.