Самый хитрый чиновник Украины? В Одессе глава КП зарисовал свои часы на фото, сеть в истерике

В сети оценили "ноу-хау"

Пользователи сети активно обсуждают фото, на котором экс-депутат от партии "Доверяй делам", директор КП "Горзелентрест" Олег Совик позирует с зарисованными наручными часами на сессии Одесского городского совета.

Соответствующую фотографию на своей странице в Facebook опубликовал Председатель приморской районной администрации, депутат областного совета Марат Королев. Рядом с ним находятся еще три человека, в числе которых Совик.

В комментариях под постом пользователи обратили внимание на одну интересную деталь — часы Совика на фото замазаны зеленым цветом, видимо, чтобы распознать бренд было невозможно.

Многие задают вопрос в комментариях о том, что случилось с часами и зачем их на самом деле замазали на фотографии.

При этом на один шутливый комментарий "Не подскажете, который час?", Марат Королев ответил: "Пока неизвестно".

Такая тщательная маскировка часов подтолкнула некоторых на мысль, что они слишком дорого стоят и у людей могут возникнуть вопросы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева засветилась с часами за больше, чем 10 тысяч долларов. В сети прокомментировали дорогой аксессуар.