Самый хитрый чиновник Украины? В Одессе глава КП зарисовал свои часы на фото, сеть в истерике
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В сети оценили "ноу-хау"
Пользователи сети активно обсуждают фото, на котором экс-депутат от партии "Доверяй делам", директор КП "Горзелентрест" Олег Совик позирует с зарисованными наручными часами на сессии Одесского городского совета.
Соответствующую фотографию на своей странице в Facebook опубликовал Председатель приморской районной администрации, депутат областного совета Марат Королев. Рядом с ним находятся еще три человека, в числе которых Совик.
В комментариях под постом пользователи обратили внимание на одну интересную деталь — часы Совика на фото замазаны зеленым цветом, видимо, чтобы распознать бренд было невозможно.
Многие задают вопрос в комментариях о том, что случилось с часами и зачем их на самом деле замазали на фотографии.
При этом на один шутливый комментарий "Не подскажете, который час?", Марат Королев ответил: "Пока неизвестно".
Такая тщательная маскировка часов подтолкнула некоторых на мысль, что они слишком дорого стоят и у людей могут возникнуть вопросы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева засветилась с часами за больше, чем 10 тысяч долларов. В сети прокомментировали дорогой аксессуар.