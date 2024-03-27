Автопарк та елітна нерухомість по всій країні: родина ексглави СБУ Миколаєва розбагатіла під час війни (відео)

Незрозуміло, звідки у колишнього силовика та його родини кошти на купівлю дорогої нерухомості та автомобілів

Після того, як стало відомо про збагачення сім’ї колишнього голови Донецької ОВА Павла Кириленка, у поле зору журналістів потрапив ексглава СБУ в Миколаївській області. Річ у тому, що у дружини та сина Віталія Герсака знайшли нерухомість та чимало елітних автомобілів.

Про це сказано в розслідуванні hromadske. При цьому у самого Герсака та його родини немає джерел фінансування, які б пояснили наявність такого стану.

Віталія Герсака було призначено на посаду голови СБУ Миколаївської області у вересні 2019 року указом Володимира Зеленського. Після цього у сім’ї нового начальника СБУ почало з’являтися елітне майно, а сам Віталій Герсак був помічений на Toyota Tundra вартістю 60 тисяч доларів. Крім ціни автомобіль примітний своїм зовнішнім виглядом – на ньому були ініціали Герсака та російські гелікоптери на бампері.

Автомобіль Віталія Герсака

Вся нерухомість та автомобілі реєструвалися на дружину голови СБУ Юлію. До початку 2020 року вона володіла двома квартирами в Києві в ЖК "Французький квартал" та двома гаражами тут же, нової Toyota Camry у топовій комплектації. Цього ж року Віталія Герсака було звільнено після низки гучних скандалів, але це не завадило його дружині влітку 2021 року купити ще дві квартири майже у 200 м/кв, шість місць для паркування і нежитлове приміщення в столичному ЖК "Новопечерські Липки". Вартість цього всього за цінами на той час орієнтовно 1,5 млн доларів.

Журналісти звернули увагу, що жодного офіційного джерела доходів сім’я Герсака не мала, щоб пояснити такі дорогі покупки. Відомо, що він 20 років свого життя віддав кар’єрі у тоді ще міліції, а потім у СБУ. Згадок про бізнес чи комерційні успіхи після звільнення з органів немає. Щоправда, є кілька компаній, які зареєстровані на його ім’я, більша частина яких знаходиться в Одесі.

Син Віталія Герсака

20-річний Кирило восени 2023 року отримав у дар квартиру на 107 м/кв у ЖК Aqua Marine в Одесі. Без ремонту її вартість близько 90 тисяч доларів. Крім того, менш як за рік він став власником активів і у Вінницькій області:

половина ділянки землі на 2,5 га, що здається в оренду агропідприємству (подарунок).

дві ділянки землі на 5 та 10 соток — під будівництво будинку (подарунок).

15 соток для господарювання (подарунок).

1,2 га землі (подарунок).

два житлові будинки та чотири автомобілі.

Крім нерухомості у 2023 році на Кирила Герсака почали переписувати компанії, які належали його батькові та мамі. Сам Віталій Герсак стверджує, що разом із сином з початку повномасштабного вторгнення брали участь в обороні України, але жодних публічних даних про службу Кирила у мережі немає.

Також відомо, що Кирило займається музикою та одна з його пісень називається "Соло", а в кліпах він не соромиться хвалитися дорогими авто: BMW та Brabus. Примітно, що на своїй сторінці в Instagram він розмістив посилання на одеський ресторан з такою самою назвою. На додаток до цього Герсак-молодший зареєстрований як ФОП за напрямом "ресторанна діяльність".

Син Віталія Герсака Кирило

Діяльність Віталія Герсака

Зараз Віталій Герсак повернувся в медіапростір, але вже як громадський діяч. Він заснував ГО "Вільні та вірні" з представництвами у Вінниці, Одесі та Миколаєві. У Вінниці ГО керує колишній член "Партії регіонів" Віктор Пігуля, в Одесі — колишній депутат від "Слуги народу" з неоднозначною репутацією Олег Каптур, а в Миколаєві — Рустамджан Садридінов, який за повномасштабну війну неодноразово був фігурантом журналістських розслідувань через постачання продуктів для армії за підвищеними цінами.

ГО "Вільні та вірні" спільно з Інститутом демократії та розвитку PolitA організувало у Києві масштабний захід за участю самого Віталія Герсака. Цей Інститут відомий тим, що співпрацює з американською лобістською компанією Zeppelin Communications на користь ексгенпрокурорки Ірини Венедиктової.

"Сьогодні ми завдяки нашим співорганізаторам проводимо міжнародну конференцію, яка в майбутньому визначатиме ветеранську політику в нашій державі, і за допомогою наших американських партнерів ми просто її реалізовуватимемо в нашій державі. На сьогоднішній день у нас фінансування немає, але ми плануємо залучити інвесторів, саме американських, щоб американські ГО та фонди приєдналися до цієї роботи та допомогли нам і з фінансуванням, і з технічними, і з експертними напрямками", – поділився своїми міркуваннями Віталій Герсак на конференції з американцями.

Сам Віталій Герсак теж не повідомляв, у якому підрозділі служив та брав участь у бойових діях. За даними деяких одеських ЗМІ, він згадувався як боєць 122-ї бригади ТРО з Одеської області. Журналісти зв’язалися з представниками бригади, але ті не змогли пояснити, чому їхній військовослужбовець перебуває так далеко від підрозділу і чи знають вони про намір співпрацювати з американцями. Командування лише заявило, що така інформація може загрожувати особистій безпеці військовослужбовців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у колишнього військкома Самбора Сергія Бабича знайшли елітний позашляховик, нерухомість та велику суму готівкою. Це багатство він та його сім’я отримали в останні роки.