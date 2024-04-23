Заборона консульських послуг за кордоном: у МЗС пояснили, чому ввели обмеження зараз та коли їх знімуть

У травні почнуть діяти нові правила

Україна ввела тимчасові обмеження на прийняття заяв на надання консульських послуг за кордоном для українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте не будуть прийматися лише нові заяви від цієї категорії громадян.

Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства закордонних справ України. Там пояснили, чому такі обмеження було введено до вступу в дію нового закону про мобілізацію.

Зазначається, що це пов'язано з тим, що строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності. У МЗС наголосили, що таким чином прагнуть уберегти громадян від ситуацій, коли замовлена послуга не зможе бути зрештою надана.

Навіщо введено такі обмеження

Також у міністерстві пояснили, чому вдалися до такого кроку. Там нагадали, що на МЗС вже давно покладається обов'язок з ведення військового обліку. Відповідні функції закордонних дипломатичних установ були визначені ще постановою КМУ від 7 грудня 2016 року.

"Разом з тим, на той момент законодавство розроблялося з урахуванням тогочасних реалій. Після спровокованої ескалацією російської агресії міграційної хвилі 2022 року закладені законодавством механізми військово-облікової роботи потребували докорінних змін, які лише частково вдалося врегулювати постановою КМУ від 30 грудня 2022 року", — йдеться у роз'ясненні.

У МЗС зазначили, що вимагали оновлення також дотичні нормативно-правові документи. Як пояснили у міністерстві, зараз, після масштабного пакета змін до мобілізаційних нормативних документів, МЗС та інші державні органи мають провести колосальний обсяг роботи задля їхньої належної імплементації.

Коли обмеження буде знято

Також у міністерстві наголосили, що після набуття законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" чинності 18 травня 2024 року процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 22 квітня в журналістів опинилось розпорядження від МЗС, яким українським дипломатичним установам за кордоном заборонили надавати консульські послуги громадянам України чоловічої статі. Документ підписаний першим заступником міністра закордонних справ Андрієм Сибігою.

Своєю чергою голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба виступив із заявою щодо цієї ситуації. Він повідомив, українські громадяни, які перебувають за кордоном, все одно мають обовʼязки перед Україною.