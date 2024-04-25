Нашли альтернативу: в Германии ответили на решение МИД в отношении мужчин за границей

Там могут выдать документ, заменяющий паспорт

Решение МИД Украины о запрете консульских услуг для украинских мужчин за границей не повлияет на их статус беженцев в Германии. Следовательно, там можно будет оставаться даже с недействительным паспортом.

Такой ответ предоставили в правительстве Берлина, имеющему статус одной из 16 федеральных земель ФРГ, изданию DW. Как известно, вопросы, касающиеся пребывания иностранцев в Германии, относятся именно к компетенции земельных властей.

Отмечается, что предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство в Германии не предусматривает обязательного наличия у них действующего паспорта. Главное, чтобы можно было установить личность.

Более того, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта только на основании непройденной им военной службы, берлинское земельное управление по делам иностранцев готово выдать ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт.

Однако это будет делаться только в исключительных случаях. В частности, необходимо будет доказать наличие для поездки веских причин.

"Соответствующие платные ходатайства о выдаче немецкого проездного документа. Будут тщательно проверяться и, как правило, отклоняться", — добавили в правительстве Берлина.

Ранее представитель МВД ФРГ Максимилиан Калль заявил, что Германия не планирует избавлять украинских мужчин от мобилизационного возраста статуса беженцев, пишет DW. По его словам, временный отказ Украины предоставлять им консульские услуги на это не повлияет.

"Я уверен в том, что это не повлияет на статус беженцев из Украины, нуждающихся в защите, независимо от того, речь идет о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или о мужчинах", — сказал Калль.

Напомним, в Литве предполагается возможность помощи Украине в возвращении мужчин призывного возраста на Родину. Вместе с тем пока там еще не знают, как это сделать. Там следят за решением, которое примет Польша.

23 апреля МИД ограничил предоставление консульских услуг военнообязанным гражданам Украины за границей, мужчины массово бросились оформлять паспорта. При этом у ГП "Документ" в Варшаве даже произошли столкновения. Как сообщалось, 300 человек заблокировали паспортный сервис, в котором им отказались выдавать готовые документы, хотя деньги были заплачены. В паспортный стол на фоне столкновений была вызвана полиция.

Также "Телеграф" рассказывал, что мужчины не смогут оформить паспорта Украины за границей. Однако в МИДе назвали категории украинцев, на которых это не распространяется.