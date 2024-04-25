Озвучив позицію Кремля? Лукашенко запропонував Заходу "зіграти внічию з Росією"

Він також заговорив про "зникнення" України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову заговорив про переговори між Україною та Росією. На цей раз він заявив, що їх можна починати з обговорення "стамбульських угод", які розроблялися ще у березні 2022 року.

Про це білоруський диктатор заявив під час виступу на VII Всебілоруських народних зборах у Мінську, пишуть місцеві ЗМІ. За його словами, коаліція західних країн нібито цілеспрямовано затягує війну в Україні.

"Для початку перерваних переговорів потрібно було б розпочати зі Стамбульських угод, про які часто говорить президент Росії Путін... Це не означає, що в результаті переговорів вони будуть прийняті або ляжуть в основу мирного договору, ці парафовані сторонами угоди, ні, але з них можна починати та рухатися вперед", — заявив Лукашенко.

Він наголосив, що "мирний договір" не буде копією цих угод. На його думку, "мирний договір буде іншим, але з цього можна починати".

Лукашенко заявив, що Захід наполягає на неприпустимості перемоги РФ в Україні. При цьому він запропонував Заходу "зіграти внічию".

"Якщо ви наполягаєте, що не можна, то це момент для переговорів. Зіграйте внічию на цьому етапі", – заявив він.

Також Лукашенко прокоментував формулу президента України Володимира Зеленського щодо миру. Він назвав її "нереальною".

Лукашенко заявив, що Росія не піде з окупованих регіонів України. За його словами, якщо висуваються пропозиції, неприйнятні для переговорів, це означає, що "сторона, що їх висуває, не готова йти на переговори".

Водночас Лукашенко заявив, що якщо Україна зараз не сяде за стіл переговорів, то країна "з часом втратить і свою державність, і може припинити своє існування". Він також заявив, що нібито знає настрій українських військових.

"Їм уже ця війна набридла, але вони не можуть вжити самостійних дій. Тому що за президентом Зеленським стоять цілі війська НАТО, весь західноєвропейський блок та США", — сказав він.

Слід гадати, заяви Лукашенка відображають думку Кремля, а самопроголошений президент Білорусі озвучує те, що з тих чи інших причин не може дозволити собі РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Зеленський відреагував на новий мирний план Туреччини. В Офісі президента зазначили, що немає жодних альтернативних "мирних планів", які не передбачають повного виведення російських військ з території України.