Десятки мільйонів доларів йдуть до бюджету ворога: ексглава Nemiroff побудував алкобізнес у РФ

Поки Глусь інвестує у Росію, його сестра Наталія Коровяковська працює в українській оборонній промисловості

Олександр Глусь, колишній співвласник та керівник Nemiroff, володіє компанією "Алковорлд". Ця компанія будує логістичний центр і розширює потужності Петровського ЛОМ у Республіці Карелія (суб’єкт РФ). Завод сплачує десятки мільйонів доларів податків до бюджету Росії.

Про це пише Дмитро Грицай у статті Зрада під градусом: як екс-голова Nemiroff стає горілчаним королем Росії без наслідків для себе в Україні. За його словами, Глусь розпочав бізнес у Росії після втрати контролю над Nemiroff.

Зазначається, що він співпрацює з губернатором Карелії Артуром Парфенчиковим, який стверджує, що Глусь має угорський паспорт. Губернатор Парфенчиков, який є довіреною особою Володимира Путіна, називає Глуся "соратником".

Поки Глусь інвестує у Росію, його сестра Наталія Коровяковська працює в українській оборонній промисловості. З листопада 2021 року працює заступником голови наглядової ради "Київського Заводу Автоматики", який входить до "Укроборонпрому".

Проти Глуся не застосовано жодних санкцій в Україні. Незважаючи ні на паспорт іншої країни, ні на інвестиції до Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські олігархи можуть забрати компанію "Київстар", а також великий український банк.