Десятки миллионов долларов идут в бюджет врага: экс-глава Nemiroff построил алкобизнес в РФ

Пока Глусь инвестирует в Россию, его сестра Наталья Коровяковская работает в украинской оборонной промышленности

Александр Глусь, бывший совладелец и руководитель Nemiroff, владеет компанией "Алковорлд". Эта компания строит логистический центр и расширяет мощности Петровского ЛВС в Республике Карелия (субъект РФ). Завод платит десятки миллионов долларов налогов в бюджет России.

Об этом пишет Дмитрий Грицай в статье Предательство под градусом: как экс-председатель Nemiroff становится водочным королем России без последствий для себя в Украине. По его словам, Глусь начал бизнес в России после потери контроля над Nemiroff.

Отмечается, что он сотрудничает с губернатором Карелии Артуром Парфенчиковым, утверждающим, что Глусь имеет венгерский паспорт. Губернатор Парфенчиков, являющийся доверенным лицом Владимира Путина, называет Глуся "соратником".

Пока Глусь инвестирует в Россию, его сестра Наталья Коровяковская работает в украинской оборонной промышленности. С ноября 2021 работает заместителем председателя наблюдательного совета "Киевского Завода Автоматики", который входит в "Укроборонпром".

Против Глуся не применены никакие санкции в Украине. Несмотря ни на паспорт другой страны, ни на инвестиции в Россию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские олигархи могут забрать компанию Киевстар, а также крупный украинский банк.